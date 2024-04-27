Bakan Şimşek: KDV artışı yapılmadı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, lokanta ve kafelerde KDV'si yüzde 10 olan ürünlerin yüzde 1 olarak gösterilip vergi istismarı yapılmasına karşı yayımlanan tebliğ ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "KDV artışı yapılmadı" şeklinde belirten Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV artışı yapılmadı!

İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.

Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren varandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

GİB'in tebliği 'KDV artışı' şeklinde yorumlanmıştı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi, geçen yıl artırılan KDV oranlarının tebliğe uyarlamasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklama 'yeni KDV artışı' şeklinde yorumlanınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tebliğin KDV artışı olmadığını, vergi istismarına yönelik bir adım olduğunu bildirmişti.

Gece yayınlanan Resmi Gazete'de tebliğin yürürlüğe girmesi üzerine tekrar KDV artışı yapıldığı yönünde tartışmalar başlamıştı.