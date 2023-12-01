Bakanlık uyardı: Satılan bazı Doğu Ekspresi biletleri iptal edilecek

'Turistik Doğu Ekspresi' seferlerinin bilet satışları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Turistik Doğu Expresi’nin ilk seferi 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Turistik Doğu Ekspresi' için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin ‘Doğu Ekspresi’ biletlerini ‘Turistik Doğu Ekspresi’ gibi pazarlamaya çalıştıklarına dikkat çekildi. Bu konuda vatandaşları uyaran Bakanlık, bu eylemlerde bulunan acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceğini ve bu acentelerin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bildirileceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından, vatandaşların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün sefer yapan ‘Doğu Ekspresi’ biletlerinin turistik amaçlı satış haklarının herhangi bir seyahat acentesine verilmediği belirtildi. Bu kapsamda, www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinde ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için bilet satış yetkisi olan seyahat acentelerinin ilan edildiği, bunların dışındaki seyahat acentelerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.