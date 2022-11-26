CarrefourSA kasalarından “12 bin ton” balık geçti

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Önümüzdeki yıl Türkiye’de 30. yılını kutlamaya hazırlanan CarrefourSA, su ürünleri alanında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en iddialı balık perakendecisi olmayı hedefliyor. Söz konusu alanda bu yıl yüzde 120 büyüdüklerini söyleyen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, “Bu yılı 12 bin ton balık satışıyla kapatmayı amaçlıyoruz. 2023 ve sonrası için hedefl erimiz çok daha büyük” dedi. 43 ilde 850’den fazla mağaza ile yılda 160 milyon müşteriyi ağırlayan CarrefourSA’nın taze sebze-meyvenin yanı sıra et ve balık satışında da güçlü kasları olduğunun altını çizen Kartallıoğlu, özellikle su ürünleri ve balık konusunda kendi sektörlerinin lideri olduklarını ve bugün Türkiye’nin en büyük balık perakendecisi konumunda bulunduklarını aktardı.

1 milyar TL’lik ciro balıktan geldi

2022 itibariyle balık satışı gerçekleştirilen market sayısını 405’e çıkardıklarının altını çizen Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Balık konusunda iddiamızı her yıl güçlendirerek devam ediyor ve bu alanda yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. En son İzmir ve Antalya’da açtığımız depo ile su ürünleri depo sayımızı 3’e çıkardık. Bugüne kadar yaptığımız 30 milyon TL’lik yatırım ve bu alandaki 400 çalışanımızın katkısıyla çok iyi bir sezon geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla bu alanda büyümemiz bu yıl yüzde 120’yi aştı. Balıkta 2022’yi 1 milyar TL ciro ve 12 bin ton satış ile kapamayı hedefl iyoruz. Balık, bizim ‘Doğrusu’ anlayışımızın simge ürünlerinden bir tanesi. 2023 ve sonrasında da Türkiye’nin en iddialı balık reyonuna sahip gıda perakendecisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kişi başı tüketim yılda 6 kg

Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketiminin yıllık 6 kg civarında olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, “Avrupa’da bu rakam 22 kg’a kadar çıkıyor. Orta Doğu ülkelerinde bile ortalamanın 10 kg civarında olduğunu biliyoruz. Bunda fiyat ve satın alım gücünün etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak asıl konu tüketim alışkanlığında başlıyor. Hedefimiz bu sağlıklı gıdaya güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırma ile erişimi artırmak” şeklinde konuştu.

Satışlarda palamut ilk sırada

CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer de balık satışlarının yaklaşık yüzde 70’inin üretim balıkları, yüzde 20’sinin av balıkları ve yüzde 10’nun işlenmiş ve marine ürünlerinden oluştuğunu söyledi. Balıkları kaynağından almaya özen gösterdiklerini söyleyen Dinçer, “Av ve boy yasaklarına uyarak balıkçılarımızdan aldığımız balıkların lojistiğini en doğru şekilde planlıyor, müşteriye de en uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi. Sezon etkisiyle birlikte palamutun fiyat ve tonaj olarak iyi başladığı bilgisini paylaşan Dinçer, satış sıralamasında da yine ilk sırayı palamutun aldığını, onu sırasıyla çipura, levrek ve somonun takip ettiğini anlattı.

Enflasyon konusunda veremeyeceğimiz hesap yok

Tedarikçiler zam yapmadan bunu reyona yansıtmadıklarını anlatan CEO Kartallıoğlu, “Burada veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Zaman zaman bu tartışmalar alevleniyor, biz zaten halka açık bir şirketiz denetlenmekten de şikâyetçi değiliz” diye konuştu. Kutay Kartallıoğlu marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Tarımsal ürünlerde çok fiyat artışı yaşadığımız bir süreç oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişle fiyat artışları diğer sanayi ürünlerine de yansıdı. Vatandaş reyonlarda şok fiyat artışlarıyla karşılaşıyor. Bunu engellemek için yıllık anlaşmalar ve tarımsal ürünleri yakın bölgelerden almaya çalışıyoruz. Enerji maliyetlerinde yüzde 200’e yaklaşan artışlar oldu. Gelecek yıl da böyle büyük artışlar olacaktır. Bu da bizi kârlılık anlamında yaralıyor” dedi.