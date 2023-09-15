Çin menşeli güneş paneli ithalatına damping önlemi devam edecek

ANKARA (EKONOMİ)- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ‘Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotofoltaik hücre’ (güneş paneli) ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı, bu ürünün ithalatında uygulanan önlemlerin kaldırılması halinde, damping ve zararın devam edeceği gerekçesiyle mevcut dampinge karşı önlemlerin devam etmesini kararlaştırdı.

Dampinge karşı önlem, listesi Resmi Gazete’de yayımlanan 16 firmadan yapılan ithalat için m2/20 dolar, diğer firmalardan yapılan ithalat için ise 25 dolar/m2 olarak devam edecek.