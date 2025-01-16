DEİK/Burak Soylu: İstanbul Blockchaın'in başkenti olma potansiyelinde

Önemli sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bu özel etkinlik, hem mevcut teknolojik ekosistemi değerlendirmek hem de geleceğe dair vizyon oluşturmak için büyük bir fırsat sundu.

Etkinlik boyunca, sektörün önde gelen temsilcileriyle kapsamlı fikir alışverişleri yapılarak, blockchain ve Web3’ün Türkiye’deki geleceği için stratejik adımlar tartışıldı.

Blockchain ekosisteminde Türkiye’nin yeri

Toplantıda, Türkiye’nin blockchain ve Web3 teknolojilerinde daha etkili bir aktör haline gelmesi için gereken stratejiler ele alınırken Türkiye’yi bu teknolojilerin odak noktalarından biri haline getirmek ve global ölçekte öncü bir rol üstlenmek için birlikte hareket etme gerekliliğine de vurgu yapıldı.

“Amacımız İstanbul’u dünyanın WEB3 ve Blockchain merkezi haline getirmek”

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Web3/Blockchain Komite Başkanı Burak Soylu, Türkiye’nin blockchain ve Web3 teknolojilerindeki potansiyelini en iyi şekilde kullanarak ekosistemi güçlendirmeyi ve bu alanda İstanbul’u Web3 ve Blockchain merkezi haline getirmeyi amaçladığını belirtti.

Burak Soylu, Web3 Komitesinin blockchain teknolojisinin tüm dünyada yoğun şekilde tartışıldığı bu dönemde kritik bir görev üstleneceğini vurgularken, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM), İstanbul’un küresel finans piyasalarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ve İstanbul’u bir finans hub olmasını amaçlayan vizyonuna da dikkat çekti.

İstanbul’un bu vizyonunun yanında aynı zamanda blockchainin de başkenti olabileceğini belirten Burak Soylu, bu amaç doğrultusunda tüm komitenin ortak bir vizyonla çalışması gerektiğinin altını çizdi. Bu toplantı ile bu hedef doğrultusunda en büyük adım atılarak, gelecekteki iş birlikleri ve projeler için sağlam bir temel oluşturulmuş oldu.

Toplantının sonunda, etkinlikte dile getirilen öneri ve projelerin Türkiye'nin blockchain ve Web3 ekosistemini daha da ileri taşıyacağı vurgulandı.