Düve alım desteği başvuruları için son tarih, 27 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere yönelik başvuruların 27 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu.

19 Ekim 2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Türkiye'de damızlık düve alımına destek veriliyor. Bu çerçevede, en az 1, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bedelin yüzde 40'ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenlere ise yüzde 50'si kadar destek ödemesi yapılacak.

Karar uyarınca, 1-50 baş arası gebe düvelerde, hayvan başına 16 bin-20 bin lira, 8-15 aylık boş dişi sığırlarda ise hayvan başına 10 bin-12 bin 500 lira hibe destek ödemesi verilecek.

Etçi Irklardan angus, charolais, limousin, hereford, Belgium blue, sütçü ırklardan holstein ve jersey, kombine ırklardan simenthal (Fleckvieh), brown Swiss ve montbeliard ile manda destekleme kapsamında bulunuyor.

Desteklemeden yararlanma şartları

Desteklemelerden yararlanmak için düve/mandaların, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi gerekiyor.

Desteklemeye esas gebe düve fiyatı hayvan başına 40 bin lira, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı hayvan başına 25 bin lira, gebe manda fiyatı hayvan başına 30 bin lira, 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı hayvan başına 17 bin lira olarak belirlendi. Hibe ödeme üst limitleri ise bu bedellerin yüzde 40'ı oranında olacak.

Bir işletme, dişi hayvan kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak. Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak.