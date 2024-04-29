Ekonomiye güven yılın en düşüğünde
Ekonomik güven endeksi, nisan ayında gerileyerek 99 değerini aldı ve böylelikle yılın en düşüğüne gerilemiş oldu. Önemli veri, mart ayında 100 değerindeydi.
Ekonomik güven endeksi mart ayında 100 iken, Nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldı.
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.