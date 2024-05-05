Merkez Bankası Perşembe günü yılın 2. enflasyon raporunu açıklayacak

Perşembe günü tüm dikkatlerin, Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu açıklamasında olması bekleniyor. Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon tahminlerini Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan paylaşacak. Karahan'ın ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odak noktası olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri takvimi de oldukça hareketli...

Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

Mart ayına ilişkin dış ticaret endeksleri ve sanayi üretim endeksi rakamları açıklanacak.

Perşembe günü mart ayı dış ticaret endeksleri, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak. Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11 virgül 5 artış kaydetmişti.

Veri işsizlik oranı açıklanacak

Bu hafta açıklanacak bir diğer önemli veri de işsizlik oranı olacak.

TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8 virgül 7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.