Hazine, yarın 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.