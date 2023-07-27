İhracatçılardan Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine destek

İZMİR (EKONOMİ)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 2023 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 58 olarak açıklamasını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TCMB’nin ihracatçıların finansmana erişimdeki sorunlarını gidermek için reeskont kredilerini 5 kat artırma kararının yüzde 58 enflasyon hedefini tutturmaya olanak sağlayacağını savundu.

Enflasyon rakamlarındaki yükselişin toplumdaki tüm dengeleri bozduğunu mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini, TCMB’nin bu konuda attığı ve atacağı tüm rasyonel adımları desteklediklerini dile getiren Eskinazi, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu şartlar altında 2023 yılı sonu için yüzde 58 enflasyon hedefini tutturabilmesi için ihracatçılar olarak 7 gün 24 saat çalışacaklarını vurguladı.

TCMB’nin bir önceki enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefini yüzde 22,3 olarak ilan ettiğine değinen Eskinazi, “Evdeki hesap çarşıya uymadı. Temmuz ayındaki enflasyon rakamı tüm zamanların aylık bazda en yüksek enflasyon rakamlarından birisi olacak gibi görünüyor. Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılan ücret artışları ve iğneden ipliğe her ürüne gelen zamlar enflasyonun hararetini artıracak. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için parasal sıkılaştırma politikalarında üreten ve ihraç eden sektörleri istisna tutmasını doğru bir adım olarak nitelendiriyoruz” dedi.

Reeskont kredilerindeki 5 kat artış üretime ve ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını dile getiren Eskinazi, “Biz ihracatçılar ülkemizin dövize ne denli ihtiyaç duyduğunun farkındayız bu ihtiyacı karşılamak için yoğun bir mesai veriyoruz. Benzer bir performansı da kamudan bekliyoruz. 2023 yılı sonu için yüzde 58 enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için, sadece vatandaşın tasarruf yapması yetmez, tasarrufa kamunun da katılması gerekir” şeklinde konuştu.