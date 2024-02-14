İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: Fiyatlar ocakta yüzde 2,6 daha geriledi

Online ilan platformu arabam.com, 2023 yılı Ocak ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı.

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre ocak ayında 10 yaş ve üzeri araçların ilanları arttı, yüzde 28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi.

İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı 667 bin 952 TL olurken 2023’ün Aralık ayında gözlemlenen yüzde 2 düşüşe ek olarak bu yılın ocak ayında ilanlardaki araçların fiyatları yüzde 2,6 daha düştü.

En çok ilan Clio modelinde verildi

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Honda Civic ve Volkswagen Polo oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.

Qashqai ocak ayının lideri

arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ocak ayında Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Chevrolet Captiva ve Nissan Juke izledi.

10 yaş üzerindeki araçların ilanı arttı

arabam.com’da ocak ayında 10 yaş ve üzerindeki araç ilanları arttı. Yüzde 28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. 6-9 yaş arası otomobiller yüzde 19,5 oranı ile ikinci sırada yer alırken, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 18,6 oranla üçüncü sırada yer aldı. 16-20 yaş arası araçların ilanı yüzde 17,1 ve 5 yaşa kadar olan araçların oranı yüzde 16,5 oldu.

500 bin TL ve altındaki araçların ilan oranı azaldı

Artan kur ve enflasyonun etkisi ilanlara da yansıdı. 500 bin TL ve altı araçların ilan oranı 2023 yılı ortalamasına göre yüzde 5,2 azaldı. 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda yüzde 12,9 ile yer alırken, 600.001 – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 11,4 oldu. 1.000.000 TL ve üzeri araçların oranı ise yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.