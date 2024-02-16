İnternetten yemekte 150 milyar liralık sipariş

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Online yemek teslimatı sektörüne 2019 yılında giren ve 60 binden fazla üye restoranı ile hizmet veren GetirYemek, geride kalan 5 yılda 10 kattan fazla büyüdü. 15 tekil müşteriye ulaşan şirketin aktif kullanıcı sayısı her yıl yüzde 20 arttı. GetirYemek’in 5 yıllık performansı ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşan CEO Yasemin Şişik Çelikboy, 2023’te dünyada 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşan online yemek siparişi sektörünün Türkiye’de pazarın bu yıl 150 milyar TL’yi geçmesinin beklendiğini kaydetti. Sektördeki büyümeyi değerlendiren Yasemin Şişik Çelikboy, “Tek oyunculu sektörü dönüştürerek rekabeti getirdik ve bizi takiben diğer oyuncuların katılmasıyla pazarımız büyüdü. Türkiye’de yılda yaklaşık 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor. GetirYemek olarak biz 15 milyon kullanıcıya dokunduk ve 10 kattan fazla büyüdük” dedi.

11 ili online yemek siparişi ile tanıştırdı

GetirYemek’in kendi kuryeleri ile teslimat hizmeti başlattığını böylece restoranların yatırım yapma ihtiyacı duymadıklarını dile getiren Çelikboy, “Bu sayede restoranlar bizim platformumuz üzerinden satış yaparak işlerini hızlıca büyütme fırsatı yakaladılar. Biz de Getir’den edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile geliştirdiğimiz teknoloji ve algoritmalar sayesinde restoranların sadece ana işlerine odaklanmalarını sağladık” ifadelerini kullandı. Restoranlara alternatif sunmak amacıyla ‘Restoran getirsin’ hizmetini de devreye aldıklarını kaydeden Çelikboy, “Bu 2 hizmeti aynı anda sunan tek platform hala GetirYemek” dedi. Türkiye’nin 11 ilini online yemek siparişiyle tanıştırdıklarını anlatan Çelikboy bu illeri Tunceli, Bayburt, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Kars, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Ardahan olarak sıraladı.

2021’de başlatılan GetirYemek Müdavim’e 2,5 yıl içinde 25 bine yakın restoranın katıldığı bilgisini paylaşan Çelikboy, 5’inci yıla özel olarak 5 milyon TL indirim kampanyası uygulayacaklarını anlattı. Sektörde uygulanan komisyon oranlarının da düşürülmesinde önemli etkileri olduğunu savunan Getir- Yemek CEO’su, “İlk günden beri restoranlara hakediş ödemelerini ertesi günü gerçekleştiren tek platformuz. Bu sayede restoranların finansal maliyetlerini düşürerek, günlük operasyonlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Lahmacun liderliği tavuk dönere kaptırdı

Mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izliyor.

Geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene yerini tavuk dönere bıraktı.

Siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6’dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor.

Hafta sonu ortalama sipariş miktarı hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla.

Saatlik kırılıma göre, gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.