KKM'de 19 haftada 1.03 trilyon liralık artış

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık sektörünün yoğun mesaisini alan kur korumalı mevduat hesapları 18 Mayıs itibariyle 2 trilyon 398 milyar 169 milyon liraya yükseldi. Haftalık artışın 51.4 milyar lira olduğu KKM hesaplarında 6 Ocak’tan bu yana ise kesintisiz artış devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 121 milyar 381 milyon dolara yükselen KKM hesaplarında 6 Ocak’tan bu yana artış 1 trilyon 28 milyar 160 milyon lira, 48 milyar 146 milyon dolar oldu. Merkez Bankası son olarak bankacılık sektörüne gerçek kişiler için geçerli olmak üzere ek TL’ye dönüşüm hedefi getirmiş ve bu KKM talebini artırmak için bankaların yüksek faiz ve prim uygulamalarını hızlandırmıştı.

BDDK verilerine göre KKM hesaplarında artış 18 Mayıs haftasında bir derece hız kesse de döviz kurlarındaki hareket ve bankacılık sektörünün verdiği opsiyonlu yüksek faizler talebi canlı tutmaya devam ediyor. Büyüklüğü ekonomistleri endişelendirecek seviyeye ulaşan KKM’nin BDDK verilerine göre toplam mevduattaki payı da yüzde 23,13’e çıktı. Ekonomistlerin dövize endeksli olması nedeniyle yabancı para mevduatı olarak değerlendirdiği KKM ile döviz mevduatları bir arada düşünüldüğünde ise toplam mevduattaki payı da yüzde 63,27’ye ulaştı.