Mehmet Ali Yılmaz’ın Çeşme’deki oteli 250 milyon Euro'ya satılıyor

Trabzonspor Onursal Başkanı ve eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul’da

evinde geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın ölümünün ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre iş insanı Yılmaz’ın Çeşme’de bulunan Zigana Otel’i satışa

çıkarıldı.

Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre deniz kıyısındaki 100 dönümlük, 102 odalı 65 villadan oluşan dev kompleks için 250 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyar Türk lirasından fazla bir rakam isteniyor.