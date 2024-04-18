Müteahhitler küresel pazarda payını artırabilir

SADİ ÖZDEMİR

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde (MÜSİAD) yarın gerçekleşecek Uluslararası Müteahhitlik ve Finans Zirvesi, ‘inşaat şirketlerini ve konsorsiyumları, iş potansiyeli yüksek ülkelerin diplomatik misyonlarını, yatırım ve finansman şirketlerini, hukuki ve teknik müşavirlik kurumlarının temsilcilerini buluşturacak. Zirvede yurt dışı müteahhitlik projelerinin sunduğu fırsatlar, riskler ve sorunlar masaya yatırılacak. MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ, “Hedefimiz, yurt dışında daha çok iş almak için engelleri nasıl aşacağımızı konuşmak. Türkiye bu alanda zaten çok başarılı ama doğru adımları atarsak hem yurt dışındaki pazar payımızı artırabiliriz, hem de toplam proje büyüklüğümüzü artırabiliriz. Ayrıca, genellikle yurt içinde iş yapmaya alışmış, mevut konfor alanında çıkmaktan çekinen inşaat firmalarımızı da yurt dışında iş yapmaya teşvik etmek istiyoruz” dedi.

250 müteahhit 400 milyar dolarlık iş yapıyor

Cemil Yüksekdağ, Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firmasının küresel çapta üstlendiği proje değerinin yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “2030 yılına kadar bu listedeki 250 firmanın üstlendiği proje değerinin 700 milyar doları aşması bekleniyor. Türk müteahhitleri olarak burada yüzde 5 payımız var ama bu konuda kabiliyetlerimiz ve potansiyelimiz çok daha yüksek. Şu anda bile bu listede Çin’den sonra ikinci sıradayız. Pazar payımızı proje tutarımızı hızla artırabiliriz. 2023 yılı itibariyle Türk şirketlerinin yurt dışında üslenmiş olduğu proje değeri 27,4 milyar dolar. Bu yıl 35 milyar dolarlık seviyeye taşıyabiliriz. Bu alanda çok değerli bir ‘hizmet ihracatı’ söz konusu. Üstelik bu hizmet ihracatı yapı malzemeleri ürünleri ihracatımızı da hızlandırıyor. Türkiye yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık yapı malzemeleri ihracatı yapan bir ülke konumunda. Yurt dışında ne kadar çok proje üstlenirsek hem hizmet hem de ürün ihracatımız hızla artar.”

Zirveye 10 ülkeden katılım var

Türk inşaat şirketleri için son dönemde yurt içindeki yüksek faiz ve finansman darlığı nedeniyle yurt dışında iş yapmanın daha cazip hale geldiğini ifade eden Cemil Yüksekdağ, “İç piyasadaki daralmayı da dikkate alırsak inşaat firmalarımız için yeni hareket alanı yurt dışı projeler olabilir. Her ülkenin kendine göre barındırdığı fırsatlar ve riskler var. Türk müteahhitleri olarak bunlardan istifade etmeli, fırsata çevirmeliyiz. Bu, ülkemizin ihracat odaklı politikalarına da uygun bir stratejidir” dedi. Yüksekdağ, zirveye iş-proje potansiyeli yüksek ülkelerin Türkiye’deki diplomatik misyonlarını da davet ettiklerini ve şu ana kadar 10 ülkenin katılım bildirdiğini kaydetti. Proje finansmanı ve teminat mektupları konusundaki sıkıntıları aşmak için uluslararası finans kuruluşlarıyla temasta olduklarını da vurgulayan Yüksekdağ, bu kurumların İslam Kalkınma Bankası, Avrupa, Japonya ve Malezya yatırım bankaları gibi kurumlar olduğunu vurguladı. Cemil Yüksekdağ, “Zirvede, özellikle sahadaki firmalarımızdan gelecek yorumlar önemli. Yurt dışına yeni açılım yapacak firmalara rehberlik etmek gerekiyor. Onlar da artık alıştıkları konfor alanını terk ederek daha büyük işler yapabilir” diye konuştu.

ZİRVEDE KİMLER KONUŞACAK?

Altı Keynote Konuşmacısı ve iki oturum olmak üzere iki bölümden oluşacak Uluslararası Müteahhitlik ve Finans Zirvesi, yarın Saat 13.30’da MÜSİAD Genel Merkezi’ndeki konferans salonunda gerçekleşecek. Açılış konuşmalarını, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Fahrettin Oylum ile İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ yapacak. Ardından, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Limak Holding Onursal başkanı Nihat Özdemir konuşacak. ‘Müteahhitlerin İhtiyaçları ve İleriye Yönelik Stratejiler’ başlığı altında düzenlenecek oturumun konuşmacıları ise İslam Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab, ICBC Genel Müdür Yardımcısı D. Halit Döver, DEİK PPP Komitesi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Eximbank Proje Direktörü Hatice Ürkmez olacak. Öğleden sonra Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar ile Sarıkoç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıkoç söz alacak. Günün ikinci oturumunda da D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi İsiaka İmam ile Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi konuşacak. Zirvenin son konuşmacıları, Dorçe Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan ve Optimal Proje Yönetimi Başkanı Burhan Özdemir.