Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı

Nvidia'nın hisse değeri yaklaşık yüzde 5 artarak 823,94 dolara çıktı.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 2 trilyon dolar seviyesini aştı. Hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 60'tan fazla artış görüldü.

Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle beklentilerin üzerinde kar açıklaması etkili oldu.

Nvidia, çarşamba günü yayımladığı bilançosunda, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 265 artışla 22,1 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını bildirmişti. Nvidia 2024 çeyreğine ait gelir beklentisini 24 milyar dolar olarak duyurmuştu. Şirket, net karının aynı dönemde yıllık yüzde 769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri dün de yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın 197 milyar dolarlık günlük değer kazanç rekorunu da ele geçirmişti.

Nvidia, bu ay önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından ABD'nin en büyük üçüncü şirketi olmuştu.