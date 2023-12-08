Oteller yılda 125 milyon dolar franchise ödüyor

23 yabancı zincir Türkiye’nin 49 şehrinde bünyelerindeki markalardan 400’ün üzerinde otel ile adını kullanma (franchise) anlaşması var. Otellerin tür ve sınıfl arı ile bulundukları yere ve aldıkları markaya göre markanın bünyesindeki zincire ödeme yapıyor.

Franchise kullanan otellerin tür, sınıf, yıldız sayısı, statüsüne ve markaya göre franchise sisteminde oda gelirlerinin yüzde 4 ila yüzde 5’i, pazarlama için de oda gelirinin yüzde 2,5 ila yüzde 3’ü bir bedel ödüyor. İşletme için de oda gelirlerinin yüzde 3 ila 4 arasında değişen ücretler alınıyor.

Kayhan Taner Özen’in bakanlık verilerini baz alarak yaptığı hesaplamaya göre oteller franchise için yabancı zincirlere yılda 125 milyon dolar civarında ödeme yapıyor.

“Türkiye 5. büyük pazarımız”

Türkiye’de franchise kullanan 400 otelin 100’den fazlasına bünyesindeki markaların adını veren Wyndham’ın EMEA Başkanı Dimitris Manikis geçen hafta Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği Turizm Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Wyndham için beşinci büyük pazar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“95 ten fazla ülkede 9.100’ün üzerinde otelimiz var. 6 bin otel sahibi ile bünyemizdeki markalarla iş yapıyoruz. Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’deki en büyük otel markası şirketiyiz. 100 otelimiz var. Türkiye çok küçük bir varlığımız vardı. Türkiye son 12 yılda bizim için çok önemli bir pazar oldu. Türkiye Wynhdam için beşinci en büyük pazar.” Hilton: İşletme ve franchise 68 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Hilton’un işlettiği, daha çok da markasını verdiği otel sayısı 100’ü geçti. “Türkiye, mevcut Hilton ve alt markaları otelleriyle halen dünya çapında en büyük dördüncü pazarımız” diyen Hilton Ortadoğu ve Güney Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini,” Türkiye’deki portföyümüz işletme ya da bayilik (franchise) anlaşması yaptığımız otellerden oluşuyor ” diyor.

Yerli zincirler de girdi

Otellere franchise verme işine yabancı zincirlerden sonra yerli zincirler de girdi. Dedeman, Elite World ve Anemon, bünyelerinde geliştirdikleri yeni markaları Anadolu’nun çeşitli illerinde açılan yeni otellere veriyor.

“Franchising en hızlı büyüyen trendlerden”

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, bünyelerindeki markaların toplam 9.100 oteli olduğunu ama bunların hiçbirinin kendilerine ait olmadığını, markalarını verdikleri bu otellerin franchise partneri olduklarını söyledi.

Franchising modelini Türkiye’ye biz getirdik” diyen Manikis, Franchisingin 15 yıl içinde en hızlı büyüyen trendlerden olduğunu belirterek, Türkiye’nin Wyndham için beşinci büyük pazar haline geldiğini söyledi.

“Wyhndam’ın franchisingi Türkiye’ye getirmesi ile işletmeciler diğer sektörlerden otel sektörüne geçti” diyen Manikis şunları söyledi: Bu insanlar yeni tesisler inşa ettiklerinde uluslararası markalar için ihtiyaç yarattılar. Bizler de franchisingde uzmanız. Dolayısıyla franchising Türkiye’de doğru otel sahibi doğru marka doğru müdür bir araya geldiğinde gelişti.”