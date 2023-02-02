Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), 2023 yılı Ocak ayı otomotiv verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artarak 50.894 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 28,5 artarak 37.288 adet oldu. Hafif ticari satışları ise geçen ay yıllı bazda yüzde 49,3 artarak 13.606 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterirken, hafif ticaride bu oran yüzde 66,6 oldu.