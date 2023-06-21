Otomotivde "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlaması uzatıldı

ANKARA(EKONOMİ)



Otomobil fiyatlarında fahiş artış gerekçesiyle, sıfır araçların 6 ay ve 6 bin km’den önce satışını yasaklayan düzenlemenin süresi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otomotiv alım satımındaki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele için ilave tedbirler alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Buna göre, 6 ay ve 6 bin km kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin süresi 1 ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak.

İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Bakanlık pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere bugüne kadar 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ceza toplamı 75 milyon lirayı aştı

Stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL, geçtiğimiz mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye toplam 49 Milyon 44 Bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

İlave olarak, idari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi.

Böylece, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 Milyon 171 Bin 360 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

Bakanlık açıklamasında yeni tedbirlerin, otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile görüşülerek alındığı bildirildi.