Tata Steel Nederlands'ın Adapazarı'ndaki fabrikası 175,7 milyon TL’ye Reysaş'a satıldı

Tata Steel Nederlands, Türkiye’deki faaliyetlerinden biri olan renkli

kaplamalı çelik üretimini Ocak ayında durdurma kararı aldı. Şirket bu kararı

2000 yılında faaliyete geçen Adapazarı’ndaki Tata Steel İstanbul Metal

Sanayi A.Ş.’nin boya kaplama hattı ve servis merkezinin hızlı değişen pazar

koşulları nedeniyle finansal olarak olumsuz etkilenmesi ve iş modelinin artık sürdürülemez hale gelmesi gerekçesiyle aldı.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Tata Steel’in kapattığı fabrika binasını Reysaş GYO satın aldı. Value Solution Partners, sosyal iş ağında yayınladığı bir paylaşımda Tata Steel’e ait gayrimenkulün satış işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Value Solution Partners, imzasını attığı başarılarına bir

yenisini daha ekleyerek sanayi ve lojistik kullanıcıları tarafından yüksek

talep gören bir bölgede yer alan Tata Steel’e ait 23.381,24 metrekarelik

gayrimenkulün satış işlemini gerçekleştirdi. Sektörün yerli ve yabancı lider

sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Sakarya Organize Sanayi Bölgesi

sınırları içinde yer alan Tata Steel’e ait gayrimenkulün satış işlemi 2024’ün

Mart ayı içerisinde tamamlandı. Satın alma işlemi; Türkiye’nin depoculuk

alanında önde gelen gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım

yapan Reysaş GYO tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

175.7 milyon TL’ye satıldı

Reysaş GYO tarafından 29 Mart’ta KAP'a yapılan bildirime göre, söz konusu

gayrimenkul 175 milyon 726 bin TL’ye satın alındı. Açıklamada

gayrimenkulün kimden alındığına dair bilgi verilmedi, inşa

edilecek fabrika binasının 2025 yılından itibaren yıllık 2.5 milyon dolar artı

KDV bir bedelle kiralanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizin 29.03.2024 tarih ve 793 nolu Yönetim Kurulu Kararı

doğrultusunda; Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi Sakarya 1.

Organize Sanayi Bölgesi içinde 105 Ada 18 Parselde bulunan, Sakarya 1.

Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'ne ait Tek Katlı Betonarme Çelik

Fabrikası, İdari Bina ve Arsası (23.381,24 m²) 175.726.147,90 TL bedeli ile kredi

kullanılmadan, şirketimiz öz kaynaklarıyla satın alınmıştır.

Söz konusu taşınmaz üzerinde kiraya verilmek için fabrika binası inşa

edilecek olup, kira gelirinin 2025 yılında başlaması ve yıllık bazda 2.500.000

USD + KDV olması öngörülmektedir.”

Tata Steel'in fabrikası yıkılacak, yerine yenisi yapılacak

Reysaş’ın Başkanı Durmuş Döven, Tata Steel’in fabrikasını yıkıp yerine yenisini yapacaklarını söyledi.

Döven, şunları söyledi:

“Kredi kullanmadan, öz kaynaklarımızla bu satın almayı yaptık. 2024 yılı

sonuna kadar yeni fabrikayı bitirmiş olacağız. Kiraya vereceğiz. Depo ve

fabrikanın müşterisi her zaman çok olur. Hiç boş kalmaz. Burası da çok

kıymetli bir yer ve talip çok, görüşmelerimiz devam ediyor.”