Tata Steel Nederlands'ın Adapazarı'ndaki fabrikası 175,7 milyon TL’ye Reysaş'a satıldı
Tata Steel Nederlands, Ocak ayında Türkiye'deki renkli kaplamalı çelik üretimine son verme kararı almıştı. Bu kararın ardından Adapazarı'ndaki fabrikası 175,7 milyon TL'ye Reysaş'a satıldı.
Tata Steel Nederlands, Türkiye’deki faaliyetlerinden biri olan renkli
kaplamalı çelik üretimini Ocak ayında durdurma kararı aldı. Şirket bu kararı
2000 yılında faaliyete geçen Adapazarı’ndaki Tata Steel İstanbul Metal
Sanayi A.Ş.’nin boya kaplama hattı ve servis merkezinin hızlı değişen pazar
koşulları nedeniyle finansal olarak olumsuz etkilenmesi ve iş modelinin artık sürdürülemez hale gelmesi gerekçesiyle aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Tata Steel’in kapattığı fabrika binasını Reysaş GYO satın aldı. Value Solution Partners, sosyal iş ağında yayınladığı bir paylaşımda Tata Steel’e ait gayrimenkulün satış işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, “Value Solution Partners, imzasını attığı başarılarına bir
yenisini daha ekleyerek sanayi ve lojistik kullanıcıları tarafından yüksek
talep gören bir bölgede yer alan Tata Steel’e ait 23.381,24 metrekarelik
gayrimenkulün satış işlemini gerçekleştirdi. Sektörün yerli ve yabancı lider
sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Sakarya Organize Sanayi Bölgesi
sınırları içinde yer alan Tata Steel’e ait gayrimenkulün satış işlemi 2024’ün
Mart ayı içerisinde tamamlandı. Satın alma işlemi; Türkiye’nin depoculuk
alanında önde gelen gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım
yapan Reysaş GYO tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
175.7 milyon TL’ye satıldı
Reysaş GYO tarafından 29 Mart’ta KAP'a yapılan bildirime göre, söz konusu
gayrimenkul 175 milyon 726 bin TL’ye satın alındı. Açıklamada
gayrimenkulün kimden alındığına dair bilgi verilmedi, inşa
edilecek fabrika binasının 2025 yılından itibaren yıllık 2.5 milyon dolar artı
KDV bir bedelle kiralanmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Şirketimizin 29.03.2024 tarih ve 793 nolu Yönetim Kurulu Kararı
doğrultusunda; Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi Sakarya 1.
Organize Sanayi Bölgesi içinde 105 Ada 18 Parselde bulunan, Sakarya 1.
Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'ne ait Tek Katlı Betonarme Çelik
Fabrikası, İdari Bina ve Arsası (23.381,24 m²) 175.726.147,90 TL bedeli ile kredi
kullanılmadan, şirketimiz öz kaynaklarıyla satın alınmıştır.
Söz konusu taşınmaz üzerinde kiraya verilmek için fabrika binası inşa
edilecek olup, kira gelirinin 2025 yılında başlaması ve yıllık bazda 2.500.000
USD + KDV olması öngörülmektedir.”
Tata Steel'in fabrikası yıkılacak, yerine yenisi yapılacak
Reysaş’ın Başkanı Durmuş Döven, Tata Steel’in fabrikasını yıkıp yerine yenisini yapacaklarını söyledi.
Döven, şunları söyledi:
“Kredi kullanmadan, öz kaynaklarımızla bu satın almayı yaptık. 2024 yılı
sonuna kadar yeni fabrikayı bitirmiş olacağız. Kiraya vereceğiz. Depo ve
fabrikanın müşterisi her zaman çok olur. Hiç boş kalmaz. Burası da çok
kıymetli bir yer ve talip çok, görüşmelerimiz devam ediyor.”