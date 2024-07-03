TCMB'nin swap hariç net rezervi 1 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi yerel seçim sonrası geçen üç ayda yaklaşık 78 milyar dolar artışla 12.5 milyar dolara yükseldikten sonra ilk kez geçen hafta 1 milyar dolar geriledi.

Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçmiş, daha sonra yükselişine devam ederek 21 Haziran haftasında 12.5 milyar dolara yükselmişti. Bankacılar 28 Haziran ile biten haftaki değişimi 1 milyar dolar düşüş olarak hesapladı. Böylece swap hariç net rezervlerin 11.6 milyar dolara indiği tahmin edildi. Toplam dört bankacının hesaplamasına göre swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen 13 haftada yaşanan artış 77 milyar dolara sınırlı azaldı. Verilere göre swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyedeydi.

Net rezervlerde de düşüş var

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolara yakın azalışla 39.5 milyar dolara geriledi. Toplam rezervin ise 4.5 milyar dolar azalışla tarihi zirveden 143 milyar dolara geriledi. İlgili veri yarın saat 14:30'da açıklanacak. QNB Finansbank ekonomistlerinin yaptığı hesaplamada TCMB’nin analitik bilançosuna göre dış varlıklar 28 Haziran haftasında 4.6 milyar dolar azaldığı ve brüt döviz rezervinin de benzer değişimle 143 milyar dolar olduğunu tahmin edildi.