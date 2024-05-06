TL'nin reel değeri nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında TÜFE bazında 59,77 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mart ayında 58,02 puandan 58,10 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yüzde 3 düştü

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında yüzde 3 düşüşle 91,64 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 88,22 puandan 88,97 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 47,05 puandan 48,13 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 66,81 puandan 69,11 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.