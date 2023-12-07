Turizmciler yeni sezona yüzde 20 zamlı giriyor

Turizm sektörü, 2024 rezervasyonlarına erken başladı. Yurtdışından talebin geçen yıldan daha yoğun olduğunu söyleyen turizmciler, 2024’te fiyatların döviz bazında yüzde 20 artacağını belirtiyorlar. Avrupa pazarının 2024'te yüzde 10-15 bandında büyüyeceğini, BDT pazarının ise aynı kalacağı görüşünü paylaşan sektör temsilcileri, özellikle ingiltere pazarındaki büyümeye dikat çekiyor.

Bu yılın 10 ayında pandeminin izleri silinirken, ziyaretçi sayısı 50 milyonu aşarak rekor kırdı. Halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ve Avrupa’da yaşanan gelişmelere rağmen oteller, 2024 sezonu için yoğun rezervasyon alıyor. Özellikle İngiliz, Alman ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye’de turizm sektörü de önümüzdeki sezonun kontratlarına ekim yerine ağustos ayında başladı. 2024’te seyahatlerin yüzde 5-10 bandında artacağı tahminini paylaşan turizmciler gelecek yıl için en büyük iki riskin enfl asyon ve kalifiye personel sıkıntısı olduğunu belirtiyorlar. Sektör temsilcileri, Avrupa pazarının yüzde 10-15 bandında büyüyeceğini, BDT pazarının ise aynı kalacağı görüşünde.

“İngiltere’den ciddi artış var”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye turizm sektörünün iyi bir yıl geçirdiğini belirterek, 2024 rezervasyonlarının bu yılın da üzerinde olduğunu söyledi. Kavaloğlu, “İlk rezervasyonlar İngiltere pazarından geliyor, ardından Almanya başlıyor. Şu anda 2024’e İngiltere’den çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Onlar için belirlenmiş olan erken rezervasyon dönemleri var. İngilizlerin en az yüzde 10’u eylül sonuna kadar rezervasyon yaptırmış oluyor. Ama bu oran ekim sonunda neredeyse yüzde 40’ları buluyor. Dolayısıyla daha yıl gelmeden yüzde 50 satışımızı İngiliz pazarından tamamlamış oluyoruz” dedi.

Kavaloğlu, İngiltere'den gelen turist sayısının ilk defa geçen yıl 1 milyonun üzerine çıktığını, bu yıl bu sayının 1,5 milyonu geçeceğine dikkati çekti. Polonya’nın 1 milyonu aşan turist sayısı ile dördüncü kaynak pazar haline geldiğine dikkati çeken Kavaloğlu, “Ukrayna çok önemli bir pazardı ancak savaşla birlikte o pazarda büyük kayıp yaşadık. Neyse ki, Ukrayna’nın açığını Polonya kapatmaya başladı. Bunda yerli tur operatörlerinin son dönemde Polonya’da yatırım yapmasının büyük payı var” dedi.

“Türkiye’de tatil ucuz olmayacak”

Turizmde 2024’ün hızlı başladığına dikkati çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı da “Birleşik Krallık’ın da Rusya ve Almanya gibi Türkiye’nin ana kaynak pazarlarından biri haline geldiğini görüyoruz. Tur operatörleri ve otelciler burada ciddi görüşmeler yapıyor. Ben yakın zamanda Birleşik Krallık pazarının 5 milyon seviyesine çıkması gerektiğine inanıyorum ve onun emarelerini de görüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Rusya- Ukrayna savaşının bitmesi halinde turizmde çok güzel gelişmelerin olacağını söyledi. Turizm sezonuna rekorlarla devam ettiklerinin altını çizen Perçin, “2024’ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

Bu yıl fiyatların döviz bazında yüzde 15-20 arttığını ifade eden Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2024’te de aynı oranda bir artış öngördüklerini vurguladı. Türkiye’de tatilin ucuz olmayacağını belirten Yavuz; yüksek talep, vergilerdeki ve bileti fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek enfl asyonun da tüm dünyada tatil fiyatların artacağına işaret etti.

“Pound ile fiyat vermek avantaj”

Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul “Bu yıl sonuna geldiğimiz zaman hava yoluyla Antalya’ya gelen İngiliz vatandaşı sayısının 1 milyon 200 bini geçmesini bekliyoruz. Antalya, İngiltere pazarında hiçbir zaman 600 binlerin üzerine çıkmamıştı. Bu önemli bir büyüme ve bu büyümeyi dikkatle okumak lazım. Türkiye’nin en büyük avantajı, İngiltere pazarına pound fiyatı veriyor olması. Diğer Avrupa ülkeleri gibi ya da rekabet ettiğimiz diğer ülkeler gibi Euro bazında fiyat vermiyoruz. İngiliz tüketiciye kendi para birimiyle fiyat vermemiz zaman zaman dezavantaj yaratsa da şu anda avantaj sağlıyor. 2024 yılında 800- 850 bin kişi getireceğiz. Bu sayının yaklaşık 450 bini Almanya’dan, yaklaşık 300 bini İngiltere’den ve kabaca 150 bini ise temsil ettiğimiz diğer pazarlardan oluşacak.”

2024’TE TÜRKİYE ZİYARETÇİ SAYISINDA FRANSA’YI GEÇECEK

Dünya Seyahat Pazarı’nın (World Travel Market- WTM) yayınladığı Küresel Seyahat Raporu’na göre, Türkiye ziyaretçi sayısında şaşırtıcı bir artış yaşadı. Türkiye’nin 2024 yılında Avrupa’da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa’yı geçeceği tahmin ediliyor. Avrupa’ya yapılan toplam ziyaret sayısı 2019’da 440 milyondan 2023’te 428 milyona düşerek yüzde 3 azaldı. Ancak Türkiye’de bu rakamlar yükselişte. WTM raporuna göre turizm açısından en popüler Avrupa ülkesi İspanya, ikinci ülke ise Fransa oldu. Ancak rapor, Türkiye’nin cazibesinin 2024’te de devam edeceğini ve Avrupa’da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa’yı geçeceğini öngörüyor. WTM İspanya, Fransa ve Türkiye’de turizm açısından büyümenin devam edeceğini ve sırasıyla yüzde 74, 80 ve 72 artacağı tahmininde bulunuyor.

TUR OPERATÖRLERİ NE DİYOR?

TUI Deutschland Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Baumert, “2024 yaz aylarında Türkiye açısından yüzde 25 artış planlıyoruz. Yeni kaynak pazarımız olarak Çekya’dan charter’lar başlayacak ve bu insanlar sizin otellerinize gelecek” dedi. Der Touristik CEO’su Ingo Burmester de Türkiye’de geçen yıl çift haneli büyüdüklerini, bu kış döneminde de Türkiye satışlarında ciddi artış olduğunu dile getirdi.