Türk Eximbank'tan 1,8 milyar TL net kar

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre bankanın geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 1 milyar 310 milyon 208 bin TL olan net karı, bu yıl 1 milyar 796 milyon 775 bin TL'ye yükseldi.

Banka'nın faiz gelirleri 2,7 milyar TL'den 7,6 milyar TL'ye çıkarken, kredilerden alınan faizler 2,25 milyar TL'den 6,92 milyar TL'ye ulaştı. Böylece net faiz geliri 1,18 milyar TL'ten 1,85 milyar TL'ye geldi.