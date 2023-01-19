‘Türk Somonu’ marka oldu üretimi bir yılda % 50 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL/İSTANBUL

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği üretimi her yıl yaklaşık yüzde 10 artıyor. 2022 yılında su ürünleri yetiştiriciliği üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artış ile 515 bin tona ulaştı. Çipura, levrek, alabalık ve Türk somonu üretim miktarlarında önemli artış yaşandığını belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay son yıllarda marka değeri ile dikkat çeken Türk somonu üretiminin 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 60 bin tona ulaştığını açıkladı.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da ve dünyada üst sıralara yükselişini sürdüren Türkiye’nin son dönemlerde somon üretimini öne çıkarma yönünde karar aldığını hatırlatan Atalay, “Yerli somon ‘Türk Somonu’ adıyla markalaştırılıyor ve alabalık yerine somon üretimi teşvik ediliyor. Yapılan analizlerde başta Omega-3 olmak üzere yağ asitleri ve besin değerleri açısından daha rekabetçi olduğu tespit edilen Türk somonu son yıllarda birçok ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

Yüksek kalite standartlarına uygun olarak Karadeniz’de yetiştirilen “Türk Somonu”nun dünyada yüksek besin değerleri ile dikkat çektiğini vurgulayan Atalay, dünyada pembe etli balıkların popülaritesinin artmasıyla birlikte ihracat ağırlıklı olarak üretimin de yükselişini sürdüreceğini kaydetti.

2023 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Denizlerde ve iç sularda başta alabalık, çipura, levrek ve Türk somonu olmak üzere bu yıl üretim hedeflerini 600 bin ton olarak belirlediklerini açıklayan Atalay, “Aralarında AB ülkelerinin de bulunduğu 100’ün üzerinde farklı ülkeye su ürünleri ihracatımız bulunuyor. Su ürünleri ihracatımızın yüzde 65’i AB ülkelerine yapılıyor. Türkiye, AB yetiştiricilik pazarında yüzde 25 pay alıyor. Türkiye’nin üretimi yüksek standartları ve kalitesi sayesinde uluslararası pazarda aranan ürünler haline geldi. Bu yıl ihracat hedefimiz ise 2 milyar dolar” diye konuştu.

Midye üretiminde kapasite 100 bin tona ulaşacak

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, balıklar dışında önemli piyasa değerine sahip olan midye gibi çift kabuklu su ürünlerinin özellikle bilinçli tüketiciler tarafından tercih edildiğini kaydetti. Midyenin protein, mineral ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımdan zengin olduğuna vurgu yapan Atalay, “Türkiye çift kabuklu yetiştiriciliği için uygun ekosisteme sahip. Yetiştiricilik yoluyla yapılan midye üretimi güvenilir olmasının yanı sıra pazar ihtiyacını da düzenli olarak karşılayabilecek potansiyeli nedeniyle önemli bir avantaj oluşturuyor. Türkiye’de şu ana kadar toplam 40 bin ton kapasiteli midye üretim projesi onaylanmış olup, bu kapasitenin çok kısa sürede 100 bin tona ulaşacağı planlanıyor” dedi.