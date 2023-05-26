Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 3.9 büyümesi bekleniyor

Reuters'ın 15 kurumla yaptığı ankete göre; 2023 yılı ilk çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 1.2 ila yüzde 5.5 bandında yer alıyor. Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2022 ilk çeyrekte yüzde 7.6, yılın tamamında ise yüzde 5.6'lık bir artış göstermişti.

Ekonomistler ve hükümet, ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki 11 şehri etkileyen milyonlarca kişiyi evsiz bırakan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün 100 milyar doların üstünde olduğunu açıkladı.

En son, Şubat ayındaki TCMB para politikası kurulu (PPK) toplantısında depremin ekonomiye etkisini hafifletmek için 50 baz puan daha indirim yapan TCMB'nin politika faizi yüzde 8.5 seviyesinde bulunuyor.

Sanayi üretim endeksi deprem sonrası bölgede gerçekleşen yıkımın ve diğer illere yaşanan göçün ardından Şubat ve Mart aylarında sırasıyla yıllık yüzde 8.2 ve yüzde 0.1 daraldı.

TCMB: Orta vadede depremin ekonomi üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmayacak

Eurobank bir araştırma notunda, depremlerin ardından iktisadi faaliyete ilişkin ilk verilerin büyüme dinamiklerinde bir zayıflamaya işaret ettiğini belirtti; fakat verilerin depremin hissedildiği bölgelerdeki alternatif kaynakları da kullandığını ve tüm alanı kapsamamış olabileceğini ekledi.

TCMB, Mayıs ayında yaptığı PPK toplantısında güncel verilerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğunu ve orta vadede depremin ekonomi üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının belirginleştiğini belirtti.

Yılın geri kalanında uygulanacak ekonomi politikaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ardından şekillenecek.

Yıllık büyüme beklentisi yüzde 2.8

Yıllık büyüme sorusuna cevap veren 19 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre Türkiye ekonomisi yüzde 2.8 büyüme kaydedecek. Tahminler yüzde 2.1 ile yüzde 4 arasında bulunuyor.

TÜİK, birinci çeyrek GSYH verilerini 31 Mayıs'ta açıklayacak.