Yeni yılda fiyat artışları sürüyor: Bir alkol ve sigara grubuna zam geldi

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışlarının ardından alkole ve sigaraya zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, "İlk zamımız da alkole geldi" ifadeleriyle bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı. Buna göre en ucuz viskinin fiyatı 615 TL oldu. En pahalı viski fiyatı ise 4 bin 450 lira.

Bir zam haberi de sigaradan geldi

Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı. Dündar'ın yayınladığı listeye göre; Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 60 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 54 lira olmuştu. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.