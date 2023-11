Yeniden değerleme yüzde 58,46 olacak

Takip Et

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58.46 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58.46 oranında artırılacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

B sınıfı ehliyet 3 bin 945 lira

Yeni dönemde A sınıfı ehliyet 825 liradan 1308 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 2 bin 489 liradan 3 bin 945 liraya çıkacak.

Yurt dışı telefon harcı 31 bin 692 olacak

Öte yandan yurt dışından getirilen telefon harcı da artık bir çok telefon markasının Türkiye’deki satış fiyatının üzerine çıkacak. Eğer Cumhurbaşkanı Kararı ile özel bir düzenleme yapılmazsa, yurt dışından getirilen telefon harcı 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. Bu tutar yılbaşında önceki yeniden değerleme oranında artırılarak 6 bin 91 liraya yükseltilmiş ancak yıl içinde yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 bin liraya çıkarılmıştı.

İşte 2024'te uygulanacak bazı harç ve cezalar

Not: Tablo Cumhurbaşkanının vergi ve harçlara ilişkin YDO'yu artırma veya azaltma yetkisini kullanmadığı senaryoya göre hazırlanmıştır.

Not: Cumhurbaşkanının cezalara ilişkin artırma ve azaltma yetkisi bulunmuyor

*Not: Cumhurbaşkanı kararı ile yıl içinde 20 bin liraya yükselmişti.