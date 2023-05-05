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Yılmaz: Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL

EPDK Başkanı Yılmaz, "Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı." açıklaması yaptı.

Abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilecek. 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

 