Bakır fiyatları yükselişte

Londra'da bakır fiyatları Çin piyasasının Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle oluşan durgunluğa rağmen, Çin'de piyasayı destekleyen ekonomik toparlanma görünümü ve zayıf dolarla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.28'de yüzde 1 artarak 9.420 dolar/tona çıktı.

Pekin'in Aralık ayında Covid kısıtlamalarından bazılarını kaldırmasının ardından bakır talebinin artması bekleniyor. Öte yandan ülke yeniden açılırken ve Yeni Yıl kutlamaları başlarken, vakalarda olası bir artışa ilişkin endişeler devam ediyor.

Bu arada, dünyanın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru'da toplumsal huzursuzluk, arz konusunda endişeleri artırdı. Analistler, bununla ilgili küresel arzın yüzde 2'ye kadarının risk altında olduğunu belirtiyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.605,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,15 düşüşle 3.415,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,12 düşüşle 29.500 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,19 artışla 2.093 dolar/tondan işlem gördü.