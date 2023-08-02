FT: Zengin Türkler altın fiyatını destekliyor

Varlıklı bireyler ve şirketlerin külçe altın talebi, merkez bankası alımlarındaki yavaşlamaya rağmen ikinci çeyrekte altın fiyatlarını yükseltti.

Dünya Altın Konseyi'nin hazırladığı rapora göre, bireyler ve şirketler tarafından yapılan tezgâh üstü (OTC) yatırım alımlarındaki artışın ardından altın talebi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 artarak 1.255 tona yükseldi.

Türkler enflasyona karşı altını seçti

Financial Times’ın haberine göre, Türk zenginler ve şirketler, Mayıs ayındaki seçimler sırasında ve sonrasında liranın rekor düşük seviyeye inmesiyle birlikte değer saklama aracı olarak tezgah üstü piyasada altına yöneldi.

Şirketler ve varlıklı bireyler sayesinde altın barlara olan talep Haziranda son bulan üç aylık dönemde %7 artış kaydetti.

Özellikle Türk milyonerler, liranın Mayıs ayındaki seçimler sırasında ve sonrasında rekor düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle değer koruma aracı olarak altına yatırım yaptı.

Dünya Altın Konseyi’nin Baş Stratejisti John Reade, 355 tonluk tezgah üstü altın talebinin üçte birinden fazlasının Türkiye'den kaynaklandığını tahmin ediyor.

Reade, "Yüksek net değere sahip bireyler ve şirketlerin alımlarıyla ilgili tezgah üstü faaliiyeti gibi görünen bir altın birikimi oldu. İnsanlar para birimindeki zayıflığa karşı korunmaya çalışıyor." dedi.

Tezgah üstü alımları, alıcı, banka ya da rafineriler arasındaki özel anlaşmalar nedeniyle altın piyasasının en şeffaf olmayan kısımlarından biri. Ancak Dünya Altın Konseyi tarafından raporu hazırlamakla görevlendirilen Metals Focus, kanıtlarla birlikte arz ve talep verilerine dayanarak tahminlerde bulunuyor.

Çin ve Hindistan'daki bankalar ile traderların altın stoklama talebi de fiyatı destekledi. Ancak Çin'in ekonomik toparlanmasının yavaş olması ve Hindistan'daki yüksek külçe fiyatları nedeniyle satışlar hayal kırıklığı yarattı.

Haziran ayında altın destekli borsa yatırım fonlarından keskin net çıkışlara ve Comex vadeli işlemler piyasasında uzun pozisyonlardaki net azalmaya rağmen altının ons fiyatının 1.900 doların üzerinde sabit kalması, tezgah üstü talebin bir başka kanıtı oldu.

Mayıs ayında ons başına 2.072 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaşan altın fiyatı, faiz oranlarındaki artış beklentisinin cazibesini azaltmasının ardından düşüşe geçti.

Merkez Bankası fren yaptı

Yılın başında rekor alımlarına rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iç yatırım talebini karşılamak için altın satmasıyla alımların hızı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35 yavaşlayarak 103 tona geriledi. Türkiye, seçim döneminde ticaret açığını kontrol altına almak amacıyla altın ithalatını geçici olarak yasaklamıştı.

Çin altın alımında başı çekti

Türkiye Haziran ayında yeniden altın alımına başlarken, Kazakistan, Özbekistan ve Almanya ikinci çeyrekte toplam 25 ton altın sattı.

Çin Merkez Bankası 103 tonla yılın ilk yarısında en büyük alıcı olurken, alım serisini sekiz aya çıkardı ve onu Singapur ile Polonya izledi.