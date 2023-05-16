Banka hisselerinden çıkış sürüyor

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, dün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası ilk işlem gününde sert satıcılı bir seyir izledi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıklarken, ikinci tura kadar 8 işlem günü bulunuyor. Analistler, bu süreçte yüksek volatilite beklerken, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcıları 'yüksek risk' konusunda uyardı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, dün günü yüzde 6,14 değer kaybederek 4501 puandan tamamlarken; haftanın ikinci işlem gününe yüzde 2,12 düşüşle 4405 puandan başladı. Endeks, 4405-4511 bandında hareket ederken, saat 11.35 itibarıyla yüzde 0,26 düşüşle 4489 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4350 seviyeleri destek, 4700 puan direnç konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri; Yapı Kredi Bankası, BIM, Türk Hava Yoları, Garanti Bankası, ve Sabancı Holding oldu.

Bankacılık endeksinde sert kayıp devam ediyor

Bankacılık endeksi, dün kapanışta yüzde 9,58 düşerken; yeni güne yüzde 8,01 kayıpla 4187 puandan başladı. Endeks, şu dakikalarda yüzde 8,15 düşüşle 4180 puanda işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ulaştırma, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

"Bankalardan çıkış olması şaşırtıcı değil"

Analistler, seçim sonrası bir yabancı girişi beklerken, bunun ilk olarak holdinglerde olabileceğini öngörüyordu ve buna karşın seçimin ikinci tura kalmasıyla önden fiyatlanmış yükselişlerin bir kısmının geri alınmasının söz konusu olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, bankalar ve holdinglerden bir miktar çıkış olmasının çok şaşırtıcı olmadığı kaydediliyor. Analistler, ana senaryonun yeni ekonomi modelinin terk edilip terk edilmeyeceğini bağlı olacağını söylerken; şu anda bu görüşün baskın olmadığını belirtti.

Gün içi oynaklıklar devam edebilir

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

14 Mayıs tarihinde yapılan seçim sonrasında piyasada hareketlilik sürüyor. Borsa İstanbul, seçim sonrasında yeni haftaya satıcılı başladı. İkinci tura dair beklentiler ve belirsizlik, piyasadaki oynaklığın daha da artmasına yol açtı. Dün, Yüksek Seçim Kurulu, ikinci turun 28 Mayıs tarihinde yapılacağını belirtti ve gözler 28 Mayıs’a çevrilmiş oldu. YSK’nın açıklaması sonrasında da piyasadaki hassasiyet sürdü. Dün borsa açılış sonrasında endekse bağlı devre kesici çalıştı. Sonrasında ise gelen tepki alımlarıyla 4700 puana doğru bir yükseliş yaşandı. Ancak piyasadaki görünüm 4700 üzerine doğru yükselişinde kalıcı bir alan oluşturmasını zorlaştırdı. Gün sonuna doğru ise borsadaki satışlar hızlandı ve kapanış yüzde 6’nın üzerinde değer kaybıyla gerçekleşmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta, bankalarda görülen yukarı yönlü ivmenin dün yerini satışlara bıraktığı izlendi ve gün sonunda bankalarda kayıplar yüzde 9’u aşmıştı. Bankacılık endeksindeki görünümde, endeks üzerinde baskı oluşturdu. Vadeli piyasada akşam seansında da yakın vade sözleşmesindeki değer kaybının devam etmesi, piyasa üzerinde baskıya işaret ediyordu. Bu sabah borsa yüzde 2’lik değer kaybıyla güne başladı ve gün içerisinde 4405 puana doğru bir düşüş kaydedildi. Gelen tepkilerle yeniden toparlandığı görülüyor.

Teknik olarak, endeks için 200 günlük ortalaması 4433 puandan geçiyor. Bu seviye destek noktası olarak izlenmekte. Bir süredir bu desteğin altını çiziyorum ve yakın zamanda da bu destekten tepkiler geldi. Bu nedenle 200 günlük ortalamasının altına doğru bir kırılım yaşanması durumunda satışların daha da hızlanması beklenebilir.

Olası geri çekilmelerin devamında 4390 – 4370 diğer destek alanları olarak takip edilecektir. Gün içi olası tepkilerde ise 4570 – 4680 direnç noktaları olarak izlenebilir. Endeksin 4680 direncine doğru olası bir yükseliş kaydetmesi bu hareketin devamını teyit etmez. 4680 direncinin üzerinde kapanışlar başlarsa, bu durumda endeksin yükselişinin sürmesini bekleyebiliriz. Bu nedenle 4680 seviyesinin altında kaldıkça yükselişleri tepki yükselişi olarak yorumlanabilir.

Bugünle birlikte 28 Mayıs’a, sekiz işlem günümüz var. Bu süreçte siyasilerin açıklamaları, seçim sonucuyla ilgili olası senaryoların fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenebilir. 28 Mayıs öncesinde borsada net bir yönden bahsetmek yine zor olacaktır. Gün içi oynaklıklar devam edebilir. Küresel piyasalardan zaten son dönemde etkilenmediğimiz için yine kendi iç hikayemizle borsadaki seyrin etkilenmesini bekliyorum.