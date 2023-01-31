Borsa İstanbul günü 5 bin puanın altında tamamladı

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5 bin 76 puana gerilerken; sonrasında dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde psikolojik seviye olan 5 bin puanın altını gördü. Böylelikle 16 Ocak'tan bu yana ilk kez 5 bin puanın altına sarkmış oldu.

Endeks, gün içerisinde en düşük 4 bin 955 puana, en yüksek ise 5 bin 111 puana ulaşırken; günü yüzde 2,35 oranında düşüşle 4 bin 976 puandan tamamladı.

Güne değer kaybıyla başlayan Bankacılık endeksi ise, günü yüzde 0,13 oranında yükselişle tamamlayarak, BIST 100 endeksinden ayrıştı. Holding endeksi de, kapanışta yüzde 1,82 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,84 oranında değer kaybıyla 5 bin 96 puandan tamamlamıştı.

Endeksteki baskı yatay bir süreçte devam edebilir

Oğuz Dündar – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Borsa İstanbul 2022 yılında yaşanan ‘reel getiri arayışı’ rallisiyle birlikte yüzde 196.5 getiriyle borsa, en cazip getiriyi sunan finansal enstrüman olarak ön plana çıkmıştı. Bu getiriyle beraber Borsa İstanbul’a rekor düzeyde ilgi olmuş ve giriş yapan yeni yatırımcı sayısı 1.4 milyonu aşmıştı. Aynı zamanda toplam yatırımcı sayısı 3.7 milyon olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılının ilk ayını geride bırakırken ise, toplam yatırımcı sayısı 3.8 milyona ulaşmış durumda.

Eylül ayından bu yana ilk yatırımcı çıkış

İlginin halen devam ettiğini söylemek mümkün olsa da yılbaşından bu yana yaşanan dalgalanmalar sebebiyle geçtiğimiz hafta 88 bin yatırımcı çıkışı oldu. Bu yatırımcı çıkışı Eylül 2022 yılından bu yana yaşanan ilk yatırımcı çıkışı olarak kayıtlara geçti. Siyasi ve ekonomik atmosferde belirsizlikte hissedilmeye başlanmış durumda gözüküyor. Seçim dönemi öncesi genişlemeci para politikası ve sektörel anlamda açıklanan desteklerin etkisi piyasada şu ana kadar hissedilmiş değil.

Geçtiğimiz yıl yaşanan rallinin dolar bazında da yüzde 110’luk bir getiri sunması ve makroihtiyati tedbirlerin mevduatı cazip getirmesi Borsa İstanbul üzerindeki baskıları artıran diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Özellikle ocak ayında sıklaşan makro ihtiyati tedbirler bankacılık endeksinde baskıyı artırmış görünüyor.

Bilançoların ne kadar destekleyici olacağını izleyeceğiz

Bankacılık endeksi ocak ayında yüzde 16 civarında satıcılı bir seyir izlerken sanayi endeksi aynı dönemde yüzde 6 satışla sınırlı kaldı. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak banka bilançolarının bankacılık endeksinde ne kadar destekleyici olacağını izleyeceğiz. Bankacılık endeksinin 4100 üzerinde kalması Borsa endeksinde itici güç olabilir.

Bununla birlikte KKM’ye yönelik düzenlemelerin mevduat faizini ön plana çıkarması borsaya yeni katılan yatırımcıların ilgisini dağıtmış ya da kar realizasyonlarının hız kazanmasına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde endeksteki baskının yatay bir süreçte devam etmesi beklenebilir. 5200 üzerinde güçlenme olmaması halinde 5200 – 4600 arasında eğilim sürebilir. Bilanço dönemine girerken, Borsa İstanbul’da küresel anlamda pozitif ayrışan sektörler ve 2023 yılı içerisindeki belirsizliklere rağmen güçlü yatırımlarına devam eden hisseler önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde ayrışabilir.

Temkinli ve seçici olma zamanı

Ata Yatırım

Ata Yatırım yayımladığı strateji raporunda, yeni tahminleri ve değerlemeleri ışığında, 12 aylık BIST-100 endeks hedefini yüzde 30 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 4.800 seviyesinden 6.800 seviyesine revize etti; yüksek enflasyon göz önüne alındığında, potansiyel seviyelerde, risklerin getirilere göre daha yüksek olabileceğini vurguladı. Ata Yatırım, mevcut değerlemelerde temkinli ve seçici olunması gerekliliğine işaret etti.