Borsada kayıp yüzde 5'i aştı, devre kesici çalıştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul yüzde 9,67 düşüşle kapattığı yılın ilk ayının ardından şubat ayına da negatif başladı.

İyi gelen bilançolara rağmen bankacılık endeksinin başı çektiği düşüş hareketi borsada tüm endekslere yayıldı. Borsa İstanbul BIST100 endeksinde yaşanan düşüşün yüzde 5'i aşması üzerine, Borsa 17:14 itibarıyla devre kesti. İşlemler saat 18:01'de kapanış seansı ile devam edecek.

BIST 100 endeksi, 4727 puana kadar geri çekildi. Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 7'yi aşarak, 3887 puana kadar düştü.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."

4600 seviyesi kritik

Bir süredir tavan tavan yükselişini sürdüren halka arz sonrası işleme başlayan şirket hisseleri de bugün taban seviyeye indiler. Uzmanlar bir panik satışı ve kar realizasyonunun endekslere hakim olduğunu dile getirirken yeni gelen yatırımcının ocak boyunca düşüşün ardından bir panik hareketi yaşamış olabileceğine dikkat çekti.

Teknik açıdan 4600 seviyesinin altında kapanış olmadığı takdirde geri gelebilecek tepkiler olabileceğini söyleyen uzmanlar; 4600 altında kapanışta ise, düşüş trendinin uzun soluklu sürebileceği uyarısını yaptı.

Öte yandan Borsa İstanbul, DENGE, GESAN, SKTAS ve TEKTU'nun hisse senedine 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirdi.

Fed'den gelen mesajlar takip edilecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Türkiye saati ile 22:00'de açıklanacak olan karardan, 25 baz puan faiz artırımı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

22:30'da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasaların yön bulması açısından önemli olacak. Powell'ın konuşmasında ileriki dönemde izleyecekleri faiz politikasına ait mesajlar aranacak.