Gelecek bilançolarda finansman kalemlerine dikkat!

Barış ERKAYA

Arçelik’in bilançosuyla birlikte Borsa İstanbul’da bilanço sezonu açıldı. Tesadüfe bakın ki bilanço dönemi tam da borsanın sert dalgalanmalarla değer kaybettiği, bir türlü de toparlanamadığı bir döneme denk geldi.

Yani bilanço beklentisi bazlı portföy değişiklikleri için bulunmaz fırsat dönemi. Aslında elbette bu bir tesadüf değil. Borsa İstanbul’un 4 bin 600’lü seviyelere kadar geri çekilmesinin ardından tamamen illüzyon içeren bir endeks toparlanması görsek de hisse bazlı aynı toparlanmayı görebildiğimizi söylemenin imkanı yok.

Birçok hisse hala 4600 endeks düzeyinde

Birçok hisse senedi endeksin 4600-4800’lü seviyelerinde gördüğü fiyatlara yakın seviyelerde işlem görmeyi sürdürüyor. Bu çok da olumsuz bir durum mu? Endeksin 5 bin 500’e yakın seviyelerinden beri endeks hissesi taşıyanlar için kısmen negatif olarak değerlendirilebilir. Fakat elinde nakdi olan, daha önceki rallide yüksek getirisini realize edip yeni alım için fırsat kollayan, ilk kez Borsa İstanbul’da yatırım yapacak olan için o kadar da kötü değil. Hatta iyi bile denebilir.

Getiri potansiyeli yükseliyor

Çünkü 2022 yılını 5 bin 500 puandan tamamlayan Borsa İstanbul’da 2023 için ağırlıklı beklenti 2023 enflasyonuna yakın bir getiri. Bu da ortalama tahminler baz alındığında yüzde 30-40 arasında bir getiriye denk düşüyor. Yani endeksin 7 bin 100-7 bin 700 seviyelerine denk düşen bir ortalama tahmin ile karşıyayız. Fakat endeksin yeniden 4 bin 600-700 seviyelerine geldiği durumda bu seviyeden alımların getirilerini yüzde 50-70 arasına taşıyabilir. Bu nedenle bir açıdan da bu düşüşler bir fırsat. En azından bugünlerde artık Borsa İstanbul’a rakip olmaya başlayan yüzde 30 getirili TL mevduata karşı avantajı açabilecek bir marj.

Daha çok risk alınması gerekebilecek bir yıl

Fakat bu getirilerin gerçekleşebileceğine inancın yükselebilmesi için Borsa İstanbul’da yeni bir hikaye lazım. Bu da ne olabilir? Değişebilecek bir para ve ekonomi politikası, buna bağlı yeni bir öncü yabancı yatırımcı girişi, siyasete ilişkin makul yeni senaryolar… Hepsi olabilir.

Bu nedenle Borsa İstanbul’da düşüşlerde yapılacak yeni yatırımların 2022’ye göre daha fazla risk almayı gerektirdiği çok net bir gerçek. Fakat bu riski en azından makul bir düzeye getirmek için de bilanço beklentileri bir fırsat yaratabilir.

GELİRLERDEKİ GERİLEMEYE DİKKAT!

Arçelik bilançosunun fırsatı değerlendirmek açısından verdiği çok önemli sinyaller var. Her ne kadar beklentilerin üzerinde bir karlılık ortaya koyulmuş olsa da bir gerçek var ki Arçelik’in kar marjları 2021’e göre gerileme yaşıyor. Dördüncü çeyrek bilançoları için kritik bir sinyal olan bu verinin altında ise fi nansman gelirlerinde yaşanan gerileme rol oynuyor. Yani bundan sonrasında gelecek bilançolarda özellikle bu kaleme ve üçüncü çeyrekte yüksek fi nansman gelirleriyle çalışan şirketlerde dördüncü çeyrekte daralabilecek marjlara dikkat etmekte fayda olduğu düşünülüyor.