'Paranın patronu' yine sahneye çıkıyor

İSTANBUL - EKONOMİ

Piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildi. Fed, geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamladı ve faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti.

Fed projeksiyonlarında ise büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Son dönemde açıklanan veriler ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlamaya işaret ederken, istihdam piyasasında olumlu görünüm sürüyor. Enflasyondaki azalış devam ediyor.

Fed’in faiz kararını TSİ 22:00'de açıklayacak. Bugünkü toplantıda 25 baz puan artırım bekleniyor. Faiz kararı kadar, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da önemli.

Sözlü yönlendirme önemli

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, bugünkü toplantıya ilişkin Ekonomim'e şu değerlendirmede bulundu: Fed artık faiz artırımlarının sonuna yaklaşıyor. Bunun için 2022 yılı son çeyrekte sözel yönlendirmesini değiştirmiş ve piyasa bunu fiyatlamaya başlamıştı. 2022 yıl sonunda hafifleyen Fed ve dolar baskısı 2023 yılında da hakimiyetini koruyor. Doların altı gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanıp kazanmadığını gösteren Dolar endeksi (DXY) eylül sonunda 115 seviyesi ile zirve yaptıktan sonra, kasım ayına kadar 110 seviyesi üzerinde kalmayı başarmıştı. Ancak kasım sonrası alçalan trend eğilimi başladı ve küresel piyasalarda dolar baskısı hafifledi.

Fed toplantısı sözel yönlendirmenin değişip değişmediği açısından önemli olacak. Bu zamana kadar aldığımız manşet enflasyon verilerinde yumuşama var; ancak henüz Fed’in hedeflediği enflasyon eğilimine ulaşmış değiliz. Özellikle çekirdek enflasyon tarafı daha katı görünüyor. Bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımının geleceğini ve Fed’in toplam 75 baz puan faiz artırım sonrası politika faizini bir süre buraya sabitleyeceğini düşünmekteyiz.

Wall Street alıcılı kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde enflasyon endişelerinin azalmasıyla pay piyasalarında gün boyu pozitif seyir izlendi. New York borsası, enflasyon endişelerinin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 34.088,13 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artarak 4.077,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 kazançla 11.584,55 puana yükseldi.

Piyasalarda ne bekleniyor?

Fed’in sıkı para politikası tonunu aşağı çekmesi halinde bölge tahvil faizlerinde geri çekilme yaşanabileceği düşünülüyor.

Euro/Dolar paritesinin Fed kararına kadar 1,08-1,09 bandında hareketini sürdürmesi bekleniyor. Analistler, Fed’in güvencinvari mesajlar vermesi ve sıkı para politikası tonunu aşağı çekmesi ile bu direncin yukarı kırılabileceğini ifade ediyor. Bir sonraki direnç 1,0940 seviyesi olarak gösteriliyor.

Dolar/TL'de ise 18,80'in üzerindeki hareketine devam ediyor. Uzmanlar, Fed’in vereceği mesajların hareketlilik yaratma potansiyeli bulunduğunu belirtiyor ancak büyük resimde ciddi bir farklılık oluşmasını beklemiyor.

Borsa İstanbul’da yüksek oynaklık devam ederken, endeks 5000 puanın altına indi. Bazı analistlere göre endekste 4850 üzerinde kalındığı sürece problem görünmüyor. Her ne kadar BIST son dönemde kendi dinamikleriyle hareket etse de Fed’in kararları ile oluşabilecek olumlu havanın içeride de toparlanma için destek sağlayabileceği kaydediliyor.

Petrol fiyatları düşüşler sonrasında toparlanma çabasında. Brent petrol bu sabah 85,70 seviyesinde. Teknik açıdan 83,10 dolar destek, 87 dolar ise direnç olarak gösteriliyor.

Altın ons fiyatı ise bu sabah 1925 dolar seviyesinde. Analistlere göre, Fed’in faiz kararının ardından doların güç kaybetmesi ile 1950 dolar direncine doğru yükseliş gerçekleşebilir. Bu seviyenin aşılması halinde ise 1960 dolar sonraki direnç konumunda.