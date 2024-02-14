Piyasalarda ‘ABD TÜFE’ etkisi sürüyor

Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Euro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.

Fed, mayısta da faize dokunmayabilir

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek

Avrupa borsalarına da dün negatif ağırlıklı seyir hakim olurken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Euro Bölgesinde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

İngiltere'de TÜFE'nin ocakta aylık yüzde 0,3 gerilemesi beklenirken, yıllık ise yüzde 4,1 artması öngörülüyor.

Analistler, bugün bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin açıklanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceğini de ifade etti.