SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son haftalık bülteninde yaptığı açıklamayla, Ensari Deri, Çan2 Termik ve Lüks Kadife şirketlerinin bedelsiz sermaye artırımını onayladığını ve Ege Seramik'in bedelli ve bedelsiz sermaye artırım başvurusunu da kabul ettiğini duyurdu.

Ensari Deri, iç kaynaklardan karşılanmak üzere mevcut sermayesini 116,80 milyon TL'ye çıkararak yüzde 220 oranında bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek.

Çan2 Termik, mevcut sermayesini yüzde 150 oranında bedelsiz artışıyla 800 milyon TL'ye yükseltirken, Lüks Kadife de bedelsiz sermaye artırımı yoluyla mevcut sermayesini yüzde 180 oranında artırarak 28 milyon TL'ye ulaşacak.

Ege Seramik ise bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yoluyla mevcut sermayesini 360 milyon TL'ye yükseltecek. Şirket, yüzde 100 oranında bedelli sermaye artışıyla 75 milyon TL ve yüzde 280 oranında bedelsiz sermaye artışıyla 210 milyon TL tutarında sermaye artırımı yapacak.