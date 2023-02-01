Ripple, kripto para sektörüne umutla bakıyor

2022 yılında makroekonomik koşulların baskısıyla olumsuz bir seyir izleyen kripto para endüstrisine dair görüşlerini paylaşan ünlü kripto para birimi Ripple, 2023 senesine umutla baktığını açıkladı. Yaşanan olumsuzlukların kripto para endüstrisini güçlendirdiğine inanan Ripple (XRP) 2023 yılında merkez bankalarının merkeziyetsiz para birimlerine dair yaptığı çalışmaların artarak devam etmesini bekliyor.

Merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturmaya odaklanacak

Ripple’ın 2023 beklentilerinde, merkez bankalarının kendilerine ait dijital para birimlerine yoğunlaşması konusu öne çıkıyor. Uluslararası ödemelerde daha hızlı hareket edilebilmesi amacıyla merkez bankalarının kripto para sektörüne olan ilgileri artarak devam edebilir. Bu kapsamda Ripple yaptığı tahmine göre bu yıl daha fazla merkez bankası dijital varlıklar için pilot çalışmalar başlatacak.

2023 yılı NFT’ler için yükseliş yılı olabilir

2023 yılı beklentilerinde NFT sektörüne de yer veren Ripple, 2022 yılında popülaritesini bir önceki yıla göre yitiren sektörede tekrar bir canlanma bekliyor.

Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz’a göre dijital koleksiyonlarla dünyaya tanıtılan NFT’ler, bundan sonraki dönemde karbon ve gayrimenkul piyasasında dikey büyümeyle devam edecek.

Ripple: Daha fazla şirket iflas edebilir

2022 yılında kripto para sektöründe yaşanan likidite krizine rağmen 2023 yılında Ripple kurumsal şirketlerin sektördeki varlığının artarak devam etmesini bekliyor.

Sektördeki likidite krizinin henüz geçmediğini ve 2023 yılı boyunca da bu krizin devam edebileceğine dair düşüncelerini paylaşan Ripple, yıl içerisinde iflas eden şirketlerin sayısında artış yaşanabileceğini belirtti.