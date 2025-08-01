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  4. 1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.330,19 

Satış: 4.334,36 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,928.30 

Satış: 7,086.68 

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1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,813.29 

Satış: 14,173.35 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,746.00 

Satış: 29,181.00 

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1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 69,282.96 

Satış: 70,866.77 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,579.22 

Satış: 29,300.27 

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1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,713.18 

Satış: 28,260.02 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,949.13 

Satış: 3,952.94 

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