1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Ağustos) ne kadar oldu? 1 Ağustos 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Ağustos Cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.330,19
Satış: 4.334,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,928.30
Satış: 7,086.68
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,813.29
Satış: 14,173.35
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,746.00
Satış: 29,181.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 69,282.96
Satış: 70,866.77
Ata altın fiyatı
Alış: 28,579.22
Satış: 29,300.27
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