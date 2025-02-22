1001 Gece Masalları dizisinin kadrosuna Jale Arıkan dahil oldu! Jale Arıkan kimdir?

Jale Arıkan kimdir?

22 Ağustos 1965 yılında İstanbul’da doğan Jale Arıkan, Türk asıllı Alman oyuncudur.

1971 yılında 6 yaşındayken Almanya'ya göçmen olarak giden bir ailenin çocuğudur. Temel eğitimini Almanya'da tamamladı. Almanya'da bir yabancı olarak uyum problemi ve sosyal sorunların yoğun olduğu bir şehirde yaşıyordu. Almanya'daki Türk kadınlarının dramını Alman toplumuna yansıtabilmek için sinemayı bir araç olarak seçti. Daha sonra 3 yıl boyunca özel bir tiyatro öğretmeninden oyunculuk dersleri aldı. Kendini hazır hissetiği anda Alman televizyon kanallarında oyuncu olarak çalışmaya başladı.