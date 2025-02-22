1001 Gece Masalları dizisinin kadrosuna Jale Arıkan dahil oldu! Jale Arıkan kimdir?
1001 Gece Masalları dizisinin kadrosuna Jale Arıkan dahil oldu. Türk asıllı Alman oyuncu Jale Arıkan dizide Şehriyar’ın annesi Fatma’yı canlandıracak. Peki, Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Jale Arıkan kimdir?
22 Ağustos 1965 yılında İstanbul’da doğan Jale Arıkan, Türk asıllı Alman oyuncudur.
1971 yılında 6 yaşındayken Almanya'ya göçmen olarak giden bir ailenin çocuğudur. Temel eğitimini Almanya'da tamamladı. Almanya'da bir yabancı olarak uyum problemi ve sosyal sorunların yoğun olduğu bir şehirde yaşıyordu. Almanya'daki Türk kadınlarının dramını Alman toplumuna yansıtabilmek için sinemayı bir araç olarak seçti. Daha sonra 3 yıl boyunca özel bir tiyatro öğretmeninden oyunculuk dersleri aldı. Kendini hazır hissetiği anda Alman televizyon kanallarında oyuncu olarak çalışmaya başladı.
1989 yılında Jale Arıkan'ın ilk sinema filmi "Öykü Anlatıcısı" (Der Geschichtenerzähler), (Yönetmen: Rainer Boldt) çekildi. Ardından 1990 yılında Nursim karakteriyle "İstanbul'da Bir Aşk" (Eine Liebe in Istanbul), (Yönetmen: Jürgen Haase) çekildi. 1992 yılında Lars Becker'in yönettiği ve Diego Wallraff, Christian Redl ile Ralph Herforth'un birlikte oynadıkları "Gölge Boksu" (Der Schattenboxer) filmini çevirdi. Yine aynı yılda Alman televizyon filmi "Tatort: Stoever's Fall"de oynadı.
1993'te yönetmen Hajo Gies ile "Kedi ve Fare" (Maus und Katz) (Başrolde: Mario Adorf) filminde yardımcı oyuncu, yine 1993'te Theodor Kotulla'nın yönettiği "Kadınların Gecesi" (Nacht der Frauen) televizyon programında başrolde oynadı. 1996 yılında "Landgang für Ringo" filminden sonra aynı dönemde, Alman ARD ve ZDF kanallarında moderatörlük yaptı. 1996 yılında Alman Stern dergisi, Türk kızı Jale Arıkan'ı sinemadaki projeleri nedeniyle kapak yaptı. 1996'da kısa bir süre Amerika'ya giderek "Hollywood'da bir Star olmak" (Einmal Star in Hollywood) filmini çekti. Elizabeth Hurley ve Dennis Hopper ile birlikte oynadığı filmde Naomi karakterini canlandırdı. 1998 yılında Alman oyuncu Tatjana Blacher'in bir Türk fahişeyi canlandırdığı "Bir Meleğin İntikamı" (Ein Engel schlägt zurück) filminde başrolde oynadı.