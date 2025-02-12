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  4. 13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları

13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi 2025 yılında 13 Şubat perşembe gecesi idrak edilecek. Sevdiklerini, ailelerini, eşini ve dostlarını kandil mesajlarıyla mutlu etmek isteyenler güzel, kısa ve anlamlı Berat Kandili mesajları araştırmaya başladı. İşte kısa, anlamlı ve güzel kandil mesajları...

13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları - Sayfa 1
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13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları - Sayfa 2
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13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları - Sayfa 3
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13 Şubat 2025 resimli ve dualı Berat Kandili mesajları || Güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları - Sayfa 4
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