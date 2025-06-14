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  4. 14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.368,59

Satış: 4.372,79

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,989.75

Satış: 7,149.51

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14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,935.81

Satış: 14,299.02

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 29,019.00

Satış: 29,457.00

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14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 69,897.46

Satış: 71,495.10

Ata altın fiyatı

Alış: 28,832.70

Satış: 29,560.05

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14 Haziran 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 27,958.98

Satış: 28,510.58

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,984.15

Satış: 3,987.98

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