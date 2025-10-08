1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü
2025 Ekim ayında Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları yükselmesini devam ettirirken, 1,5 milyon TL’nin altında hâlâ alınabilecek modeller bulunuyor. Yeni listede tam 21 farklı model bu fiyat sınırının aşağısında bulunuyor.
Otomobil ekosisteminde kur ve vergi artışlarıyla fiyatlar süratle atarken, tüketiciler elverişli fiyatlı modelleri araştırıyor. Ekim ayı itibarıyla açıklanan güncel listeye göre, Türkiye’de 1,5 milyon TL altı sıfır otomobil sayısı 21’e geriledi. Segment ve donanım bazında opsiyonlarda azalırken, markalar kampanyalarla alım gücünü desteklemeye çalışıyor.
1 | 22