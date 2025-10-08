1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü

Otomobil ekosisteminde kur ve vergi artışlarıyla fiyatlar süratle atarken, tüketiciler elverişli fiyatlı modelleri araştırıyor. Ekim ayı itibarıyla açıklanan güncel listeye göre, Türkiye’de 1,5 milyon TL altı sıfır otomobil sayısı 21’e geriledi. Segment ve donanım bazında opsiyonlarda azalırken, markalar kampanyalarla alım gücünü desteklemeye çalışıyor.