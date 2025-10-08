  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü

1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü

2025 Ekim ayında Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları yükselmesini devam ettirirken, 1,5 milyon TL’nin altında hâlâ alınabilecek modeller bulunuyor. Yeni listede tam 21 farklı model bu fiyat sınırının aşağısında bulunuyor.

1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü - Sayfa 1

Otomobil ekosisteminde kur ve vergi artışlarıyla fiyatlar süratle atarken, tüketiciler elverişli fiyatlı modelleri araştırıyor. Ekim ayı itibarıyla açıklanan güncel listeye göre, Türkiye’de 1,5 milyon TL altı sıfır otomobil sayısı 21’e geriledi. Segment ve donanım bazında opsiyonlarda azalırken, markalar kampanyalarla alım gücünü desteklemeye çalışıyor.

1 | 22
1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü - Sayfa 2

1. Dacia Sandero Stepway - Extreme Stepway TCe 90 Auto - 1,480,000

2 | 22
1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü - Sayfa 3

2. Hyundai i20 - 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT - 1,449,000

3 | 22
1,5 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Ekim'de 1.099.900'e kadar fiyatı düştü - Sayfa 4

3. Hyundai Bayon - 1.2 MPI 79 PS Jump MT - 1,434,500

4 | 22