16 Türk üniversitesi listeye girdi! EngiRank sıralamasına Türk üniversiteleri damga vurdu
Avrupa’nın saygın mühendislik sıralamalarından EngiRank 2025 sonuçları açıklandı. Bu sene ilk defa değerlendirmeye dahil edilen Türk üniversiteleri listeye güçlü bir başlangıç gerçekleştirdi. YÖK’ün paylaştığı bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi 60. sıradan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 99. sıradan Avrupa’nın en iyi mühendislik kurumları arasına girmeyi başardı.
EngiRank; Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki 36 ülkeden 300 mühendislik programını inceleyen kapsamlı bir sıralama olarak öne çıkıyor. Türk üniversitelerinin ilk kez yer aldığı 2025 edisyonunda, İTÜ 60. sırayla Türkiye adına listenin zirvesinde konumlanırken, ODTÜ de 99. sırada yer alarak ilk 100’e giren ikinci Türk üniversitesi oldu.
