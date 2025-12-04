16 Türk üniversitesi listeye girdi! EngiRank sıralamasına Türk üniversiteleri damga vurdu

EngiRank; Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki 36 ülkeden 300 mühendislik programını inceleyen kapsamlı bir sıralama olarak öne çıkıyor. Türk üniversitelerinin ilk kez yer aldığı 2025 edisyonunda, İTÜ 60. sırayla Türkiye adına listenin zirvesinde konumlanırken, ODTÜ de 99. sırada yer alarak ilk 100’e giren ikinci Türk üniversitesi oldu.