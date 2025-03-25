2025 Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi'ne özel kısa mesaj gönderin! Kadir Geceniz mübarek olsun!
2025 Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi'ne özel kısa mesaj gönderin! Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bugüne özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını hazırladık. Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kadir Gecesi'ne özel kısa mesajları ve sözleri akrabalarınıza gönderebilirsiniz. İşte 2025 Kadir Gecesi mesajları!
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