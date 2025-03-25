2025 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi önemi nedir?
Kadir Gecesi, Kuran’ın Hazreti Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. gecesidir. 2025 yılında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu ve Kadir Gecesi'nin önemi merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte detaylar...
Kadir Gecesi ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.
Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler bakıldığında İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlara tavsiyesi, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Buna göre Kadir Gecesi Ramazan'ın 21, 23, 25, 27 veya 29. gecelerinden herhangi biri olabilir. Yani Kadir Gecesi, herkesçe bilinen sabit bir gece olmayıp, aksine gizlenmiştir. Konuyla ilgili olarak sahih rivayetlerden anlaşıldığına göre, Peygamber Muhammed dahi Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın kaçıncı gecesi olduğunu bilmiyordu.
Kadir Gecesi'nin değerlendirilmesi ile ilgili olarak Muhammed'den bir dua haricinde herhangi bir ibadet tavsiye edilmemiştir. Fakat Muhammed'in eşi Aişe'nin bildirdiğine göre Muhammed, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son 10 gününde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı.
Bir gün Aişe, Muhammed'e: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş. O da “Şu duayı oku!” diye buyurmuştur:
اَللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”[Tirmizî, Daavât, 84.]
Kadir Gecesi önemi nedir?
Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır.
Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.