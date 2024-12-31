2025 Üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç aylar nedir? Üç ayların anlamı ve önemi nedir?

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Muhammed’in bir hadisine göre Recep Allah’ın ayıdır, Şaban Muhammed’in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili’ni; Şaban ayı Berat Kandili’ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.