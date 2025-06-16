2025 Voleybol Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak?
2025 voleybol Milletler Ligi ilk haftası geride kalırken gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. İstanbul’da oynanacak ikinci hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? Milletler ligi 1. hafta sonrası puan durumu nedir? İşte detaylar…
2025 Milletler Ligi ikinci hafta kadrosundaki isimler
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Ebrar Karakurt
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Meliha Diken
Saliha Şahin
Yaprak Erkek
Orta Oyuncular
Aslı Kalaç
Berka Buse Özden
Deniz Uyanık
Zehra Güneş
Liberolar
Gizem Örge
Simge Aköz
Milletler ligi 1. hafta sonrası puan durumu nedir?
1- Japonya: 12
2- İtalya: 11
3- Türkiye: 10
4- Polonya: 10
5- Brezilya: 8
6- Almanya: 8
7- Çin: 7
8- Hollanda: 7
9- Bulgaristan: 6
10- Çek Cumhuriyeti: 4
11- Dominik Cumhuriyeti: 4
12- Kanada: 4
13 -ABD: 4
14- Fransa: 3
15- Tayland: 3
16- Belçika: 3
17- Sırbistan: 3
18- Güney Kore: 1
Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman?
İstanbul’da oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi ikinci haftasında ilk mücadelesine Dominik Cumhuriyeti ile 18 Haziran Çarşamba günü çıkacak.