  4. 2025 yılında havası en temiz olan şehirler ; Türkiye’den bir kent ilk 35’te. Sıralama şaşırtıyor!

2025 yılında dünya üzerinde en temiz havaya sahip 15 ülkesi sıralandı. Türkiye’nin de ilk 30’da yer aldığı o liste belli oldu.

Dünya genelinde çevre ve yaşam kalitesine dair yapılan ölçümler, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bir kez daha gündeme taşıyor.

Uzmanlar, solunan havanın temizliği ile yaşam süresi arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekerken, sürdürülebilir şehir politikalarının önemini vurguluyor.

Artan sanayileşme, yoğun trafik ve iklim değişikliğinin etkileri, hava kalitesini küresel ölçekte tehdit ediyor.

EN TEMİZ HAVAYA SAHİP 15 ÜLKE

Sağlık otoriteleri, bireylerin günlük yaşamda aldığı nefesin kalitesinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

